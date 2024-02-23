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Главы институтов ЕС: военная и финансовая поддержка Украины будет продолжена

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Украина будет и дальше получать военную, финансовую и политическую помощь со стороны ЕС, говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросовета Шарля Мишеля и Европарламента Роберты Метсолы.
Главы институтов ЕС: военная и финансовая поддержка Украины будет продолжена
  • AP
  • © Olivier Matthys

В распространённом Брюсселем документе отмечается, что ЕС продолжит оказывать Украине «регулярную и предсказуемую финансовую поддержку».

«Пакет финансовой помощи в размере €50 млрд на 2024–2027 годы поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона», — говорится в заявлении.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС планирует изыскать $1,5 млрд на закупку артиллерийских снарядов для Киева по плану Чехии.

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