Главы институтов ЕС: военная и финансовая поддержка Украины будет продолжена

Украина будет и дальше получать военную, финансовую и политическую помощь со стороны ЕС, говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросовета Шарля Мишеля и Европарламента Роберты Метсолы.

В распространённом Брюсселем документе отмечается, что ЕС продолжит оказывать Украине «регулярную и предсказуемую финансовую поддержку».

«Пакет финансовой помощи в размере €50 млрд на 2024–2027 годы поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона», — говорится в заявлении.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС планирует изыскать $1,5 млрд на закупку артиллерийских снарядов для Киева по плану Чехии.