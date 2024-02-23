Санкции США против НСПК не повлияли на работу платёжных сервисов в России

Американские санкции не повлияли на работу платёжных сервисов внутри страны, заявили в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК).

«Обработка операций по картам международных платёжных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платёжной системы МИР и операции через систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против оператора российской национальной платёжной системы МИР.

Также под ограничения попали несколько российских банков.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.