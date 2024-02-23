Telegraph: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными

Около 15 тыс. беженцев с Украины в Британии стали бездомными, пишет The Telegraph.

Как отмечается в материале, с июня прошлого года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами.

Также уточняется, что из 200 тыс. беженцев с Украины на улице оказались по крайней мере 15 тыс. человек.

Ранее стало известно, что украинские беженцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля 2022 года, получили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности на сумму около $710 млн.