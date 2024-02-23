RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными

Короткая ссылка
Около 15 тыс. беженцев с Украины в Британии стали бездомными, пишет The Telegraph.
Telegraph: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными
  • AP
  • © Julio Cortez

Как отмечается в материале, с июня прошлого года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами.

Также уточняется, что из 200 тыс. беженцев с Украины на улице оказались по крайней мере 15 тыс. человек.

Ранее стало известно, что украинские беженцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля 2022 года, получили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности на сумму около $710 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить