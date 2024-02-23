Украине нужно пойти на переговоры с Россией, пока страна ещё существует, пишет Responsible Statecraft.

Эксперты в комментариях изданию указали на истощённость ВСУ и предупредили, что Киев может исчерпать свои военные ресурсы и стать уязвимым для сокрушительного удара.

«Единственное и лучшее решение, по их словам, — это усадить все стороны за стол переговоров, пока Украина не уничтожена целиком», — приводит публикацию РИА Новости.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что НАТО неизбежно придётся пойти на переговоры с Россией.

Также Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.