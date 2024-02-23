Орбан: Венгрия пополнит авиапарк шведскими истребителями Gripen

Венгрия собирается пополнить парк собственных военно-воздушных сил истребителями шведского производства Gripen.

С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, передаёт РИА Новости.

«Мы продлили наш договор и дополнили его. Сейчас был заключён договор, что мы расширим нашу армию на четыре истребителя Gripen», — добавил Орбан.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция и Венгрия в скором времени станут союзниками по НАТО.