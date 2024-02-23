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Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище в Варшаве

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Российские дипломаты в День защитника Отечества возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище в Варшаве
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает РИА Новости.

В мероприятии приняли участие сотрудники российского посольства во главе с послом Сергеем Андреевым, а также представители посольства Белоруссии в Польше и представители польских общественных организаций.

По словам посла, возложение венков прошло спокойно.

Ранее президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

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