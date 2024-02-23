Сенатор Бондарев: Берлин совершает недружественный шаг, одобряя поставки ВСУ
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«Он свидетельствует о несамостоятельности Германии в принятии решений, о её зависимости от США», — написал он в Telegram.
По словам политика, сейчас у власти в ФРГ находятся потомки «тех, кто нёс службу фюреру и Третьему рейху», а их приход к власти является неслучайным, поскольку это выгодно «американским кукловодам».
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разлад между Западом и Россией может затянуться на десятилетия.