Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что разлад между западными странами и Россией может затянуться на десятилетия.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности он рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с российской стороной, передаёт ТАСС.

По словам министра, возведение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось, поскольку Москва якобы захотела восстановить собственное доминирование в Восточной и Центральной Европе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа ВС России приведёт к дорогостоящим последствиям для ЕС.