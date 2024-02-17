МО Германии: разлад между Западом и Россией будет длиться десятилетиями
- AP
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В ходе Мюнхенской конференции по безопасности он рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с российской стороной, передаёт ТАСС.
По словам министра, возведение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось, поскольку Москва якобы захотела восстановить собственное доминирование в Восточной и Центральной Европе.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа ВС России приведёт к дорогостоящим последствиям для ЕС.