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МО Германии: разлад между Западом и Россией будет длиться десятилетиями

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что разлад между западными странами и Россией может затянуться на десятилетия.
МО Германии: разлад между Западом и Россией будет длиться десятилетиями
  • AP
  • © Matthias Schrader

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности он рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с российской стороной, передаёт ТАСС.

По словам министра, возведение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось, поскольку Москва якобы захотела восстановить собственное доминирование в Восточной и Центральной Европе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа ВС России приведёт к дорогостоящим последствиям для ЕС.

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