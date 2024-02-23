Глава МО Армении: у сотрудничества Парижа и Еревана далеко идущие планы
«Двустороннее военное сотрудничество с этого года основано на чётком планировании, развивается более чем по десятку направлений и имеет далеко идущие планы», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, повестка партнёрства двух стран охватывает почти все области деятельности Вооружённых сил. Папикян также сообщил о всесторонней консультативной поддержке по направлению оборонных реформ, а также сферы военного образования.
Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Париж передаст Еревану ракеты для ПВО в случае необходимости.