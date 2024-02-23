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В Эстонии назвали решение по ограничению применения оружия ВСУ ошибкой

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Новый командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило назвал ошибкой решение стран Запада ограничить использование оружия, переданного украинским войскам, исключительно территорией Украины.
В Эстонии назвали решение по ограничению применения оружия ВСУ ошибкой
  • AP
  • © Roman Chop

«Введение такого ограничения обошлось очень дорого и также является одной из причин, почему Украина вернулась в оборонительную позицию и пытается отразить российское контрнаступление», — сказал он порталу государственного телерадиовещания ERR.

По мнению Мерило, соответствующее решение было «явной глупостью», он назвал такой поступок «совершенно неправильным».

Ранее президент Эстонии Алар Карис назвал бои на Украине решающим моментом для поколения.

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