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Президент Эстонии Карис назвал бои на Украине решающим моментом для поколения

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Эстонский президент Алар Карис назвал бои на Украине решающим моментом для поколения.
Президент Эстонии Карис назвал бои на Украине решающим моментом для поколения
  • AP

«Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведёт к миру», — написал он в своей колонке для издания Politico.

По его словам, любая европейская страна с трудом сможет противостоять России в одиночку.

«Но когда мы едины, мы непобедимы», — заявил Карис.

Он также призвал страны Европы усилить поддержку Украины. 

Ранее депутат эстонского парламента от оппозиционной Консервативной народной партии Лео Куннас предложил использовать противопехотные мины при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы с Россией.

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