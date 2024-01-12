Депутат из Эстонии предложил разместить мины вдоль границы с Россией

Депутат эстонского парламента от оппозиционной Консервативной народной партии Лео Куннас предложил использовать противопехотные мины при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы с Россией.

«При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины», — цитирует его портал государственного телерадиовещания ERR.

Издание отметило, что депутат прямо не говорил о России, однако у Эстонии есть сухопутная граница только с Латвией и Россией, поэтому очевидно, что речь шла именно о ней.

Ранее эстонский президент Алар Карис призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада.