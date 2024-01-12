RT в Telegram
Подпишись

Депутат из Эстонии предложил разместить мины вдоль границы с Россией

Короткая ссылка
Депутат эстонского парламента от оппозиционной Консервативной народной партии Лео Куннас предложил использовать противопехотные мины при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы с Россией.
Депутат из Эстонии предложил разместить мины вдоль границы с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

«При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины», — цитирует его портал государственного телерадиовещания ERR.

Издание отметило, что депутат прямо не говорил о России, однако у Эстонии есть сухопутная граница только с Латвией и Россией, поэтому очевидно, что речь шла именно о ней.

Ранее эстонский президент Алар Карис призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить