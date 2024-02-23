dikGAZETE: Путин преподал гражданам США урок истории на примере прадеда Блинкена

Российский лидер Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его рассказа о бегстве прадеда из России в 1904 году, говорится в публикации турецкой газеты dikGAZETE.

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Отмечается, что в беседе с журналистом Павлом Зарубиным Путин назвал Блинкена «нашим человеком». «Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — написал автор материала. Также подчёркивается, что Путин подловил Блинкена, который, сам того не ведая, поддержал тезисы российского президента об Украине. Ранее глава МИД России Сергей Лавров пожелал коллегам из США «не подавиться за своим демократическим столом».