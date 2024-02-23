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Минфин США: новые американские санкции против России затронут «более 500 целей»

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Новые американские санкции в отношении России затронут «более 500 объектов», информирует телеканал Fox News со ссылкой на замминистра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо.
Минфин США: новые американские санкции против России затронут «более 500 целей»
  • AP
  • © Pablo Martinez Monsivai

По словам Адейемо, Вашингтон в партнёрстве с другими странами намерен ввести санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также компаний из третьих стран, которые «помогают России получить доступ к нужным ей материалам и товарам».

Других деталей новых ограничений чиновник не привёл.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Запад ужесточит антироссийские санкции за счёт новых санкций, которые будут введены 23 февраля.

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