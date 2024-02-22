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Нуланд: Запад ужесточит режим санкций против России

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Запад ужесточит антироссийские санкции за счёт новых санкций, которые будут введены 23 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд: Запад ужесточит режим санкций против России
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, данные рестрикции в ближайшее время будут существенно ужесточены после введения новых масштабных пакетов санкций, направленных в том числе на то, чтобы «задушить усилия России» по обходу уже введённых ранее Западом ограничительных мер.

Ранее в Лондоне объявили об очередном пакете санкций против России. В список ограничительных мер внесли 50 новых позиций, среди них оказались как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и торговцы алмазами.

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