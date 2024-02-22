Нуланд: Запад ужесточит режим санкций против России

Запад ужесточит антироссийские санкции за счёт новых санкций, которые будут введены 23 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, данные рестрикции в ближайшее время будут существенно ужесточены после введения новых масштабных пакетов санкций, направленных в том числе на то, чтобы «задушить усилия России» по обходу уже введённых ранее Западом ограничительных мер.

Ранее в Лондоне объявили об очередном пакете санкций против России. В список ограничительных мер внесли 50 новых позиций, среди них оказались как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и торговцы алмазами.