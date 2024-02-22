Нуланд: Запад ужесточит режим санкций против России
- AP
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Об этом пишет ТАСС.
По её словам, данные рестрикции в ближайшее время будут существенно ужесточены после введения новых масштабных пакетов санкций, направленных в том числе на то, чтобы «задушить усилия России» по обходу уже введённых ранее Западом ограничительных мер.
Ранее в Лондоне объявили об очередном пакете санкций против России. В список ограничительных мер внесли 50 новых позиций, среди них оказались как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и торговцы алмазами.