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Британия внесла ещё 50 позиций в список санкций против России

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В Лондоне объявили об очередном пакете санкций против России, в список ограничительных мер внесли 50 новых позиций, среди них оказались как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и торговцы алмазами.
Британия внесла ещё 50 позиций в список санкций против России
  • РИА Новости

Британское правительство утверждает, что санкции нацелены на «ключевые источники российских доходов».

«Вместе мы не отступим перед лицом тирании. Мы продолжим поддерживать Украину в её борьбе за демократию — столько, сколько потребуется», — сказал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

В списке санкций теперь значатся в том числе «Арктик СПГ 2», члены правления АЛРОСА, председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин и другие.

21 февраля Госдума России приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

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