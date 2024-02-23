RT в Telegram
Подпишись

Назвавший Шольца обиженной ливерной колбасой посол Мельник не жалеет об этом

Короткая ссылка
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал когда-то немецкого канцлера Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.
Назвавший Шольца обиженной ливерной колбасой посол Мельник не жалеет об этом
  • globallookpress.com

В интервью газете Tagesspiege он объяснил, что его высказывание было «пограничным», и он считает важным то, чего удалось достичь.

«Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — добавил Мельник.

Также посол отметил, что допустил много ошибок, так как в то время он находился «в эмоциональном состоянии чрезвычайной ситуации».

В мае 2022 года Мельник назвал обиженной ливерной колбасой Шольца из-за того, что немецкий политик отказался ехать в Киев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить