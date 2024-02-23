Назвавший Шольца обиженной ливерной колбасой посол Мельник не жалеет об этом
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В интервью газете Tagesspiege он объяснил, что его высказывание было «пограничным», и он считает важным то, чего удалось достичь.
«Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — добавил Мельник.
Также посол отметил, что допустил много ошибок, так как в то время он находился «в эмоциональном состоянии чрезвычайной ситуации».
В мае 2022 года Мельник назвал обиженной ливерной колбасой Шольца из-за того, что немецкий политик отказался ехать в Киев.