Назвавший Шольца обиженной ливерной колбасой посол Мельник не жалеет об этом

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал когда-то немецкого канцлера Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

В интервью газете Tagesspiege он объяснил, что его высказывание было «пограничным», и он считает важным то, чего удалось достичь.

«Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — добавил Мельник.

Также посол отметил, что допустил много ошибок, так как в то время он находился «в эмоциональном состоянии чрезвычайной ситуации».

В мае 2022 года Мельник назвал обиженной ливерной колбасой Шольца из-за того, что немецкий политик отказался ехать в Киев.