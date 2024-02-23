Глава МИД Великобритании попросил Бразилию повлиять на Россию по Украине
- AP
«Министр иностранных дел подчеркнул разрушительные гуманитарные последствия конфликта и важность позиции Бразилии на международной арене в деле построения мира», — сказано в документе.
Глава МИД попросил Бразилию следовать своим принципам и применить «имеющиеся каналы», в том числе БРИКС и председательство в G20, для влияния на Россию.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи.