Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал своего коллегу из Бразилии Мауро Виейру дипломатически воздействовать на Россию, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространённом британским МИД.

«Министр иностранных дел подчеркнул разрушительные гуманитарные последствия конфликта и важность позиции Бразилии на международной арене в деле построения мира», — сказано в документе.

Глава МИД попросил Бразилию следовать своим принципам и применить «имеющиеся каналы», в том числе БРИКС и председательство в G20, для влияния на Россию.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи.