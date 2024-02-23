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Глава МИД Великобритании попросил Бразилию повлиять на Россию по Украине

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал своего коллегу из Бразилии Мауро Виейру дипломатически воздействовать на Россию, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространённом британским МИД.
Глава МИД Великобритании попросил Бразилию повлиять на Россию по Украине
  • AP

«Министр иностранных дел подчеркнул разрушительные гуманитарные последствия конфликта и важность позиции Бразилии на международной арене в деле построения мира», — сказано в документе.

Глава МИД попросил Бразилию следовать своим принципам и применить «имеющиеся каналы», в том числе БРИКС и председательство в G20, для влияния на Россию.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи.

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