Путин: Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков

Китайская сторона готова к тому, чтобы упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».

«Китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У.