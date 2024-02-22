Путин: Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».
«Китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У.