RT в Telegram
Подпишись

Путин: Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков

Короткая ссылка
Китайская сторона готова к тому, чтобы упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России.
Путин: Китай готов упростить въезд для российских дальнобойщиков
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».

«Китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить