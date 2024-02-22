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МИД России: Лавров высоко оценил усилия ЮАР в ближневосточном урегулировании

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро высоко оценил усилия республики в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
МИД России: Лавров высоко оценил усилия ЮАР в ближневосточном урегулировании
  • РИА Новости

Об этом Министерство иностранных дел России сообщает на своём сайте.

«В контексте продолжающейся эскалации палестино-израильского конфликта Лавров высоко оценил усилия южноафриканской дипломатии с целью достижения урегулирования ситуации на палестинских территориях», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку отметил, что лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине намерены посетить с визитом Украину и Россию и убедить Владимира Зеленского в необходимости начать переговоры с Москвой.

Кроме того, глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что Южно-Африканская Республика предложила Украине пригласить Россию на посвящённые обсуждению киевской «формулы мира» встречи.

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