Стано вышел на брифинг в футболке с гербом Украины и ответил на слова Медведева
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Как пишет ТАСС, Стано попросил Медведева «обратиться к врачу». Сам представитель ЕС заявил, что европейские власти хотят и далее «активно поддерживать Украину».
«Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно, боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну», — сказал Стано, напоминая об обещаниях, данных главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ отметил, что ВС России могут дойти до украинской столицы в какую-то определённую фазу развития конфликта, так как из Киева, который является русским городом, исходит угроза, потому что он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США.