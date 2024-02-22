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Стано вышел на брифинг в футболке с гербом Украины и ответил на слова Медведева

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Представитель Евросоюза Петер Стано отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «русском городе Киеве». Европейский чиновник надел поверх белой рубашки с галстуком футболку с надписью «Я поддерживаю Украину», на которой был изображён большой жёлто-голубой трезубец и уже неактуальная карта Украины.
Стано вышел на брифинг в футболке с гербом Украины и ответил на слова Медведева
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, Стано попросил Медведева «обратиться к врачу». Сам представитель ЕС заявил, что европейские власти хотят и далее «активно поддерживать Украину».

«Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно, боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну», — сказал Стано, напоминая об обещаниях, данных главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ отметил, что ВС России могут дойти до украинской столицы в какую-то определённую фазу развития конфликта, так как из Киева, который является русским городом, исходит угроза, потому что он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США.

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