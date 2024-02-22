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Медведев допустил, что России придётся дойти до Киева для достижения целей СВО

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил, что России придётся дойти до Киева для достижения целей специальной военной операции.
Медведев допустил, что России придётся дойти до Киева для достижения целей СВО
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учётом того, о чём я сказал, нам ещё придется много и серьёзно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что ВС России могут дойти до украинской столицы в какую-то определённую фазу развития конфликта.

Он добавил, что Киев является русским городом, из которого исходит угроза, потому что он в настоящий момент он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США.

Кроме того, Медведев заявил, что Одессе пора возвращаться домой, её заждались в России.

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