МИД: отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше

Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, заявила министр иностранных дел латиноамериканской страны Диана Мондино.

Об этом пишет РИА Новости.

«Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого», — отметила она.

Мондино добавила, что Аргентина обеспокоена ситуацией вокруг Украины, но надеется, что это не отразится на торговых отношениях.

Ранее она допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским лидером Владимиром Путиным.

Она также заявила, что ситуация вокруг Украины не должна отразиться на торговле с Россией.