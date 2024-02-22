МИД: отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого», — отметила она.
Мондино добавила, что Аргентина обеспокоена ситуацией вокруг Украины, но надеется, что это не отразится на торговых отношениях.
Ранее она допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским лидером Владимиром Путиным.
Она также заявила, что ситуация вокруг Украины не должна отразиться на торговле с Россией.