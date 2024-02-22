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МИД: отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше

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Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, заявила министр иностранных дел латиноамериканской страны Диана Мондино.
МИД: отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого», — отметила она.

Мондино добавила, что Аргентина обеспокоена ситуацией вокруг Украины, но надеется, что это не отразится на торговых отношениях.

Ранее она допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским лидером Владимиром Путиным.

Она также заявила, что ситуация вокруг Украины не должна отразиться на торговле с Россией.

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