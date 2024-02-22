Южная Корея: США утратят глобальное лидерство, если оставят КНДР ядерное оружие
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос депутата от правящей партии «Гражданская сила» Юн Сан Хёна о возможной смене политики Вашингтона в отношении Северной Кореи, если на предстоящих выборах президента США победит Дональд Трамп.
По его словам, если США «поддадутся на запугивания» со стороны КНДР и откажутся от своих договорных обязательств перед союзником, им нужно будет отказаться от своего глобального лидерства.
Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что в Москве не исключают возможность проведения ядерных испытаний Северной Кореей в случае, если США и союзники продолжат провоцировать Пхеньян.
В октябре министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что усилит военное сотрудничество с США, а также будет жёстко реагировать на возможные «провокации Северной Кореи».