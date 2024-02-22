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Южная Корея: США утратят глобальное лидерство, если оставят КНДР ядерное оружие

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Соединённые Штаты потеряют глобальное лидерство, если откажутся от идеи ядерного разоружения КНДР, сообщил глава Минобороны Республики Корея Син Вон Сик.
Южная Корея: США утратят глобальное лидерство, если оставят КНДР ядерное оружие
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос депутата от правящей партии «Гражданская сила» Юн Сан Хёна о возможной смене политики Вашингтона в отношении Северной Кореи, если на предстоящих выборах президента США победит Дональд Трамп.

По его словам, если США «поддадутся на запугивания» со стороны КНДР и откажутся от своих договорных обязательств перед союзником, им нужно будет отказаться от своего глобального лидерства.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что в Москве не исключают возможность проведения ядерных испытаний Северной Кореей в случае, если США и союзники продолжат провоцировать Пхеньян.

В октябре министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что усилит военное сотрудничество с США, а также будет жёстко реагировать на возможные «провокации Северной Кореи».

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