Южная Корея: США утратят глобальное лидерство, если оставят КНДР ядерное оружие

Соединённые Штаты потеряют глобальное лидерство, если откажутся от идеи ядерного разоружения КНДР, сообщил глава Минобороны Республики Корея Син Вон Сик.

Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос депутата от правящей партии «Гражданская сила» Юн Сан Хёна о возможной смене политики Вашингтона в отношении Северной Кореи, если на предстоящих выборах президента США победит Дональд Трамп.

По его словам, если США «поддадутся на запугивания» со стороны КНДР и откажутся от своих договорных обязательств перед союзником, им нужно будет отказаться от своего глобального лидерства.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что в Москве не исключают возможность проведения ядерных испытаний Северной Кореей в случае, если США и союзники продолжат провоцировать Пхеньян.

В октябре министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что усилит военное сотрудничество с США, а также будет жёстко реагировать на возможные «провокации Северной Кореи».