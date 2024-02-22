Посольство уточняет личности пострадавших россиян на курорте в Индии
- AP
«По информации от местных властей, на территории Кашмира сошла лавина, которая была вызвана идущими с 17 февраля дождями. И в этой зоне как раз был объявлен жёлтый уровень опасности. И в результате схода лавины среди накрытых ей оказались семеро наших сограждан — россиян», — пояснил собеседник RT.
По его словам, по итогам операции, проведённой местными властями в сотрудничестве с местными вооружёнными силами, шестерых удалось спасти, а один, к сожалению, погиб.
«Находимся на связи с местными властями, пытаемся выяснять сейчас паспортные данные пострадавших и погибшего», — заключил Сизов.
Ранее сообщалось, что при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии погиб россиянин.