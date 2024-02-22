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Посольство уточняет личности пострадавших россиян на курорте в Индии

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Анастасия Румянцева
Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Республике Индия Пётр Сизов рассказал в беседе с RT о том, что, по информации от местных властей, на территории Кашмира сошла лавина, которая была вызвана идущими с 17 февраля дождями.
Посольство уточняет личности пострадавших россиян на курорте в Индии
  • AP

«По информации от местных властей, на территории Кашмира сошла лавина, которая была вызвана идущими с 17 февраля дождями. И в этой зоне как раз был объявлен жёлтый уровень опасности. И в результате схода лавины среди накрытых ей оказались семеро наших сограждан — россиян», — пояснил собеседник RT.

По его словам, по итогам операции, проведённой местными властями в сотрудничестве с местными вооружёнными силами, шестерых удалось спасти, а один, к сожалению, погиб.

«Находимся на связи с местными властями, пытаемся выяснять сейчас паспортные данные пострадавших и погибшего», — заключил Сизов.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии погиб россиянин.

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