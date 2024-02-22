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При сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии погиб россиянин

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В результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии погиб россиянин.
При сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии погиб россиянин
  • AP

Данную информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства Пётр Сизов.

«22 февраля примерно в 14:00 по местному времени семь российских граждан попали в снежную лавину на горнолыжном курорте в городе Гульмарг, союзная территория Джамму и Кашмир. Один лыжник погиб, шестеро других были спасены в результате совместной операции Вооружённых сил Индии и региональной администрации», — заявил он.

Как уточняет Indianexpress, лавинное предупреждение было объявлено во всех районах Кашмирского региона после сильного снегопада, прошедшего на прошлой неделе.

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