Ekomomim: экспортёры Турции просят власти разрешить операции с Россией

Экспортёры из Турции просят власти страны разрешить им проводить операции с Россией в обход банков из-за проблем с денежными переводами. Газета Ekomomim пишет, что турецкие компании испытывают трудности с закрытием счетов и теряют новые заказы в Китай.

РИА Новости

Источники издания отмечают, что денежные переводы обрезали, «как ножом», а экспорт застопорился. Ассоциация банков Турции накануне уведомила состоящие в ней кредитные организации о платёжных проблемах с российской стороной.