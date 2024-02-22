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Ekomomim: экспортёры Турции просят власти разрешить операции с Россией

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Экспортёры из Турции просят власти страны разрешить им проводить операции с Россией в обход банков из-за проблем с денежными переводами. Газета Ekomomim пишет, что турецкие компании испытывают трудности с закрытием счетов и теряют новые заказы в Китай.
Ekomomim: экспортёры Турции просят власти разрешить операции с Россией
  • РИА Новости

Источники издания отмечают, что денежные переводы обрезали, «как ножом», а экспорт застопорился.

Ассоциация банков Турции накануне уведомила состоящие в ней кредитные организации о платёжных проблемах с российской стороной.

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