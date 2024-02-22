Ekomomim: экспортёры Турции просят власти разрешить операции с Россией
Экспортёры из Турции просят власти страны разрешить им проводить операции с Россией в обход банков из-за проблем с денежными переводами. Газета Ekomomim пишет, что турецкие компании испытывают трудности с закрытием счетов и теряют новые заказы в Китай.
- РИА Новости
Источники издания отмечают, что денежные переводы обрезали, «как ножом», а экспорт застопорился.
Ассоциация банков Турции накануне уведомила состоящие в ней кредитные организации о платёжных проблемах с российской стороной.
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