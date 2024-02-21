Ассоциация банков Турции сообщила о проблемах по платежам с Россией

Ассоциация банков Турции уведомила состоящие в ней кредитные организации о платёжных проблемах с российской стороной. Об этом говорится в заявлении ассоциации.

В публикации, текст которой приводит РИА Новости, указывается, что о проблемах, возникших с банковскими платежами с Россией, Ассоциацию банков Турции уведомили экспортёры.

«Эта информация была доведена до банков-членов», — говорится в заявлении.

Турецкие банки с 1 января начали отказывать экспортёрам в приёме денежных переводов из России. По данным агентства, проблема отчасти связана с давлением, оказываемым Соединёнными Штатами на Турцию в связи с санкциями.

Ранее в турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при выполнении ряда условий, среди которых — наличие у них ВНЖ и права на работу.