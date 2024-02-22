Орбан: в Европе всё меньше верят в возможность Украины победить в конфликте
- AFP
Об этом венгерский премьер сказал в ходе закрытого заседания партии «Фидес», пишет газета Magyar Nemzet.
По мнению Орбана, страны Европы несут всё более тяжёлый груз из-за этого конфликта, поскольку в Соединённых Штатах финансовая поддержка Киева начинает сокращаться.
«У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры и никто не верит в победу украинцев», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в своей статье для американского издания The Hill призвал западных политиков признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.