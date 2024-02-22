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Орбан: в Европе всё меньше верят в возможность Украины победить в конфликте

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе всё меньше верят, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией.
Орбан: в Европе всё меньше верят в возможность Украины победить в конфликте
  • AFP

Об этом венгерский премьер сказал в ходе закрытого заседания партии «Фидес», пишет газета Magyar Nemzet.

По мнению Орбана, страны Европы несут всё более тяжёлый груз из-за этого конфликта, поскольку в Соединённых Штатах финансовая поддержка Киева начинает сокращаться.

«У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры и никто не верит в победу украинцев», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в своей статье для американского издания The Hill призвал западных политиков признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.

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