Один человек погиб, восемь получили ранения при стрельбе в районе Иерусалима
- AP
Об этом информирует газета The Times of Israel со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, трое палестинских граждан прибыли на машинах из района Вифлеема к Маале-Адумим и открыли стрельбу из автоматического оружия по гражданским автомобилям.
Всех троих открывших стрельбу удалось нейтрализовать.
«Медицинские власти сообщили об одном погибшем и ещё восьми раненых различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате теракта в Иерусалиме погибли три человека.