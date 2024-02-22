RT в Telegram
Подпишись

Один человек погиб, восемь получили ранения при стрельбе в районе Иерусалима

Короткая ссылка
Один человек погиб, ещё восемь получили ранения в результате теракта со стрельбой недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом.
Один человек погиб, восемь получили ранения при стрельбе в районе Иерусалима
  • AP

Об этом информирует газета The Times of Israel со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, трое палестинских граждан прибыли на машинах из района Вифлеема к Маале-Адумим и открыли стрельбу из автоматического оружия по гражданским автомобилям.

Всех троих открывших стрельбу удалось нейтрализовать. 

«Медицинские власти сообщили об одном погибшем и ещё восьми раненых различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Иерусалиме погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить