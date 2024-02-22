Один человек погиб, восемь получили ранения при стрельбе в районе Иерусалима

Один человек погиб, ещё восемь получили ранения в результате теракта со стрельбой недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом.

Об этом информирует газета The Times of Israel со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, трое палестинских граждан прибыли на машинах из района Вифлеема к Маале-Адумим и открыли стрельбу из автоматического оружия по гражданским автомобилям.

Всех троих открывших стрельбу удалось нейтрализовать.

«Медицинские власти сообщили об одном погибшем и ещё восьми раненых различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Иерусалиме погибли три человека.