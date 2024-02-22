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Минобороны: Минск фиксирует группировки НАТО в Балтийском море с «Томагавками»

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Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия фиксирует нахождение морских группировок Североатлантического альянса в Балтийском и Средиземном морях с крылатыми ракетами «Томагавк».
Минобороны: Минск фиксирует группировки НАТО в Балтийском море с «Томагавками»
  • РИА Новости

Об этом Хренин сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Видим те морские группировки, которые находятся в Средиземном и Балтийском морях с ракетами «Томагавк» с их возможностью дальности пуска», — заявил министр. 

По словам Хренина, дальность пуска этих ракет способна накрыть всю территорию Белоруссии.

Ранее Виктор Хренин заявил, что под видом учений НАТО у белорусских границ могут создаваться ударные группировки.

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