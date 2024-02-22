Оман станет гостем ПМЭФ-2024

Посол Султаната Оман в России Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым подтвердил, что арабская страна станет гостем Петербургского международного экономического форума в этом году.

Как отметил Кобяков, несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира.

«Лучшим примером этого являются участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии. За последние несколько лет странами — гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ, а в 2024 году этот почётный статус присвоен Султанату Оман», — сказал он.

Кобяков также выразил уверенность в том, что участие Омана в ПМЭФ задаст сильный импульс торгово-экономическим отношениям между двумя странами, а также позволит участникам форума и жителям города лучше познакомиться с многовековой историей, традициями и культурой Омана.

Петербургский международный экономический форум состоится 5—8 июня в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс.

Ранее сообщалось, что в Алжире прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума.