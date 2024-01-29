В Алжире прошла выездная сессия ПМЭФ-2024

В Алжире прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Главная тема мероприятия — «ПМЭФ-2024: укрепляя российско-алжирское сотрудничество».

«ПМЭФ — это не только масштабное мероприятие, но и инструмент развития, который даёт возможность участникам находить и развивать новые контакты, новые проекты. Мы видим интерес, который проявляет алжирская сторона в ходе нашего визита», — заявил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

По его словам, это в том числе следствие участия президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в пленарном заседании ПМЭФ-2023.

Вальков также выразил уверенность в том, что прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Алжиром, запущенное летом 2023 года, станет ещё одним стимулом для расширения кооперационных проектов.

В свою очередь, торговый представитель России в Алжире Иван Налич отметил, что у стран многолетние дружеские отношения.

«Сегодня мы настроены не только укреплять торговые отношения, но и искать новые взаимовыгодные кооперационные решения, развивать логистические маршруты», — сказал он.

Уточняется, что продолжение двустороннего диалога ожидается на площадке ПМЭФ, который состоится 5—8 июня.