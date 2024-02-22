Посольство: массовых обращений от россиян на Шри-Ланке из-за денге нет
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«Массовых обращений от росграждан по поводу денге не фиксируем. Риск заражения лихорадкой каждый год примерно на одном и том же уровне. В 2023 году было зарегистрировано свыше 80 тыс. случаев. Около 50 человек скончались», — говорится в сообщении посольства.
Дипмиссия также, помимо применения репеллентов и других мер предосторожности, настоятельно рекомендовала приобретать страховой полис на весь период туристической поездки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские туристы якобы жалуются на эпидемию вируса денге на Шри-Ланке.
В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили RT, что туристы из России не обращались по поводу этой ситуации.