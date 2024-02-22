Посольство: массовых обращений от россиян на Шри-Ланке из-за денге нет

В посольстве России в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике рассказали RT, что массовых обращений от российских граждан по поводу денге не зафиксировано.

«Массовых обращений от росграждан по поводу денге не фиксируем. Риск заражения лихорадкой каждый год примерно на одном и том же уровне. В 2023 году было зарегистрировано свыше 80 тыс. случаев. Около 50 человек скончались», — говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия также, помимо применения репеллентов и других мер предосторожности, настоятельно рекомендовала приобретать страховой полис на весь период туристической поездки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские туристы якобы жалуются на эпидемию вируса денге на Шри-Ланке.

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили RT, что туристы из России не обращались по поводу этой ситуации.