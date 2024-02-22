Politico: Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО.

Об этом пишет Politico.

По данным газеты, поддержка американского лидера, вероятно, побудит больше союзников поддержать выдвижение Рютте.

На данный момент, согласно публикации, кандидатуру нидерландского премьера поддерживают две трети стран альянса.

Ранее Рютте заявил, что заинтересован в должности генсека НАТО.

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что намерена занять пост генерального секретаря НАТО.