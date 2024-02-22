Экс-премьер Британии Лиз Трасс назвала Запад обречённым из-за усиления левых

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что во многих странах мира к власти пришли левые — и если консерваторы не перехватят у них инициативу, то Запад будет «обречён».

«Я пришла к выводу, что Запад обречён, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — сказала политик.

Трасс отметила, что «в слишком большой части свободного мира левые правят слишком долго».

По её словам, результаты этого «слишком очевидны».

Ранее Трасс призвала Соединённые Штаты вернуть себе глобальное лидерство.

Также сообщалось, что Трасс покинула свой кабинет в ходе встречи с послом России в Лондоне Андреем Келиным во время разговора об СВО.