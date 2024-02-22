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Новая Зеландия пообещала Украине новую помощь на сумму более $16 млн

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Новая Зеландия пообещала оказать Киеву новую помощь на сумму более $16 млн.

Информация об этом появилась сайте правительства страны.

Отмечается, что порядка $4 млн из этого пакета помощи будут вложены в британский фонд для закупки оружия для Киева.

Ещё $4,3 млн будут потрачены на гуманитарную помощь, $1,8 млн направят в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. 

Кроме того, Международный валютный фонд может в ближайшее время подписать с Украиной соглашение о предоставлении ей транша в размере $900 млн в рамках кредита на $15,6 млрд.

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