NYT: разведка США уведомила ЕС об «угрозе» от России, о которой сама мало знает

Американская разведка предупредила европейских союзников об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, речь идёт о возможном размещении Россией ядерного оружия на орбите в этом году.

При этом отмечается, что американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, «что планирует сделать» президент России Владимир Путин.

Кроме того, сами чиновники из США признали, что у них мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

Ранее Соединённые Штаты заявили союзникам, что Россия в скором времени может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остаётся против размещения ядерного оружия в космосе.