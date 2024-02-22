RT в Telegram
Подпишись

NYT: разведка США уведомила ЕС об «угрозе» от России, о которой сама мало знает

Короткая ссылка
Американская разведка предупредила европейских союзников об угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, речь идёт о возможном размещении Россией ядерного оружия на орбите в этом году.

При этом отмечается, что американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, «что планирует сделать» президент России Владимир Путин.

Кроме того, сами чиновники из США признали, что у них мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

Ранее Соединённые Штаты заявили союзникам, что Россия в скором времени может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остаётся против размещения ядерного оружия в космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить