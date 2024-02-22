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CNN: пёс Байдена Коммандер не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

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Пёс президента США Джо Байдена не менее 24 раз нападал на сотрудников Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера.

Об этом сообщает CNN.

«Недавние укусы пса заставили нас скорректировать нашу оперативную тактику в присутствии командующего...», — рассказал один из помощников спецагента, отвечающий за отдел защиты президента.

При этом, по данным телеканала, обозначенное число не учитывает нападений пса на работников иных структур, обеспечивающих работу главы государства.

Ранее Байден заявил, что «разгневан и опечален» из-за уголовного преследования его сына.

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