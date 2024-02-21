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В Петербурге пройдёт встреча руководителей береговых охран прикаспийских стран

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В Санкт-Петербурге 27 и 28 февраля пройдёт встреча руководителей береговых охран прикаспийских государств по вопросам взаимодействия на Каспийском море, в ней примут участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Российскую делегацию возглавит глава департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ адмирал Роман Толок.
В Петербурге пройдёт встреча руководителей береговых охран прикаспийских стран
  • РИА Новости

На встрече обсудят действия по пресечению незаконной деятельности в акватории моря в 2024 году. Делегаты также посетят судостроительные предприятия Петербурга.

В конце декабря в Астрахани прошла рабочая встреча зампреда правительства региона Дениса Афанасьева и генерального консула Ирана в Астрахани Мехди Акучекиана. Стороны обсудили вопросы состояния Каспийского моря и сохранения уникальной морской фауны.

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