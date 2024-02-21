В Петербурге пройдёт встреча руководителей береговых охран прикаспийских стран

В Санкт-Петербурге 27 и 28 февраля пройдёт встреча руководителей береговых охран прикаспийских государств по вопросам взаимодействия на Каспийском море, в ней примут участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Российскую делегацию возглавит глава департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ адмирал Роман Толок.

На встрече обсудят действия по пресечению незаконной деятельности в акватории моря в 2024 году. Делегаты также посетят судостроительные предприятия Петербурга.

В конце декабря в Астрахани прошла рабочая встреча зампреда правительства региона Дениса Афанасьева и генерального консула Ирана в Астрахани Мехди Акучекиана. Стороны обсудили вопросы состояния Каспийского моря и сохранения уникальной морской фауны.