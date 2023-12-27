Астраханская область продолжит сотрудничать с Ираном в сфере экологии

В Астрахани прошла рабочая встреча зампреда правительства региона Дениса Афанасьева и генерального консула Ирана в Астрахани Мехди Акучекиана. Стороны обсудили вопросы состояния Каспийского моря и сохранения уникальной морской фауны.

Об этом сообщает АБН24.

Как отметил Акучекиан, Каспийское море очень важно для стран, которые оно омывает.

«Если негативные процессы будут продолжаться, это отрицательно повлияет на экономику пяти стран Каспийского бассейна, поставит под угрозу функционирование коридора «Север — Юг», — сказал генконсул.

Со своей стороны, Афанасьев заявил, что Астраханская область связана и с Волгой, и с Каспийским морем с точки зрения рыбохозяйственной деятельности, судоходства, торгового мореплавания, сельского хозяйства.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свой визит в Северную Корею и рассказал о перспективах сотрудничества.