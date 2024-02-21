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NBC: Белый дом может ужесточить миграционную политику на границе с Мексикой

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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность ужесточить миграционную политику на границе с Мексикой. Об этом сообщил телеканал NBC News.
NBC: Белый дом может ужесточить миграционную политику на границе с Мексикой
  • AFP

Вещатель со ссылкой на трёх американских чиновников отметил, что администрация Байдена хочет принять односторонние меры без участия конгресса, чтобы усложнить мигрантам прохождение первичного отбора для получения убежища на границе.

Принятие этих мер позволит властям США быстро депортировать недавно прибывших мигрантов за несоответствие критериям. Ожидается, что эти меры будут приняты через несколько недель.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США составили новый проект помощи Украине и об ужесточении охраны границ.

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