Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине
- РИА Новости
В сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России, отмечается, что в ходе консультаций стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности на международном и региональном уровнях.
«Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США на территории Украины», — говорится в материале.
Помимо этого, представители России и Белоруссии обсудили реализацию двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, а также вопросы оптимизации и повышения эффективности осуществления целей и положений указанного документа.
Ранее в Министерстве обороны России заявили о применении Вооружёнными силами Украины химического оружия США.