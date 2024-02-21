Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине

Военно-биологическая деятельность США на территории Украины стала темой консультаций в Москве, участие в которых приняли представители России и Белоруссии.

В сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России, отмечается, что в ходе консультаций стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности на международном и региональном уровнях.

«Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США на территории Украины», — говорится в материале.

Помимо этого, представители России и Белоруссии обсудили реализацию двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, а также вопросы оптимизации и повышения эффективности осуществления целей и положений указанного документа.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о применении Вооружёнными силами Украины химического оружия США.