МИД Нидерландов: пакет санкций против России затронет 193 физлица и компании

Новый пакет санкций Европейского союза против России затронет 193 физических и юридических лица. Информацию об этом предоставила глава Министерства иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Глава нидерландского внешнеполитического ведомства отметила, что ЕС продолжает увеличивать давление на Россию с помощью 13-го пакета санкций».

«Я приветствую эти широкие новые санкции, направленные против 193 физических и юридических лиц», — написала она в социальной сети X.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что новые санкции ЕС нацелены на сети закупок компонентов для используемых российскими военными дронов.