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МИД Нидерландов: пакет санкций против России затронет 193 физлица и компании

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Новый пакет санкций Европейского союза против России затронет 193 физических и юридических лица. Информацию об этом предоставила глава Министерства иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
МИД Нидерландов: пакет санкций против России затронет 193 физлица и компании
  • РИА Новости

Глава нидерландского внешнеполитического ведомства отметила, что ЕС продолжает увеличивать давление на Россию с помощью 13-го пакета санкций».

«Я приветствую эти широкие новые санкции, направленные против 193 физических и юридических лиц», — написала она в социальной сети X.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что новые санкции ЕС нацелены на сети закупок компонентов для используемых российскими военными дронов.

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