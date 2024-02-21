МИД Нидерландов: пакет санкций против России затронет 193 физлица и компании
- РИА Новости
Глава нидерландского внешнеполитического ведомства отметила, что ЕС продолжает увеличивать давление на Россию с помощью 13-го пакета санкций».
«Я приветствую эти широкие новые санкции, направленные против 193 физических и юридических лиц», — написала она в социальной сети X.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что новые санкции ЕС нацелены на сети закупок компонентов для используемых российскими военными дронов.