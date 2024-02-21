CNN: Евросоюз нацелит санкции на сети закупок компонентов для дронов России

Новые санкции, которые разработал Евросоюз против России, будут нацелены на сети закупок компонентов для дронов, используемых российскими военными, сообщает CNN со ссылкой на европейского дипломата.

Таким образом ЕС планирует нацелить санкции на российский оборонно-промышленный комплекс, чтобы это вылилось в последствия на поле боя, сообщает телеканал.

«Под санкции попадут предприятия, базирующиеся в третьих странах, а также в России», — говорится в материале.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее также отметил, что очередной, 13-й пакет санкций против России будет направлен на оборонный сектор и те компании, которые обходят антироссийские меры Запада.