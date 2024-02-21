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CNN: Евросоюз нацелит санкции на сети закупок компонентов для дронов России

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Новые санкции, которые разработал Евросоюз против России, будут нацелены на сети закупок компонентов для дронов, используемых российскими военными, сообщает CNN со ссылкой на европейского дипломата.
CNN: Евросоюз нацелит санкции на сети закупок компонентов для дронов России
  • РИА Новости

Таким образом ЕС планирует нацелить санкции на российский оборонно-промышленный комплекс, чтобы это вылилось в последствия на поле боя, сообщает телеканал.

«Под санкции попадут предприятия, базирующиеся в третьих странах, а также в России», — говорится в материале.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее также отметил, что очередной, 13-й пакет санкций против России будет направлен на оборонный сектор и те компании, которые обходят антироссийские меры Запада.

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