CNN: Евросоюз нацелит санкции на сети закупок компонентов для дронов России
- РИА Новости
Таким образом ЕС планирует нацелить санкции на российский оборонно-промышленный комплекс, чтобы это вылилось в последствия на поле боя, сообщает телеканал.
«Под санкции попадут предприятия, базирующиеся в третьих странах, а также в России», — говорится в материале.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее также отметил, что очередной, 13-й пакет санкций против России будет направлен на оборонный сектор и те компании, которые обходят антироссийские меры Запада.