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Путин на встрече с Жапаровым высоко оценил развитие отношений России и Киргизии

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Отношения России и Киргизии основаны на фундаментальном договоре и развиваются успешно по всем направлениям, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.
Путин на встрече с Жапаровым высоко оценил развитие отношений России и Киргизии
  • РИА Новости

Киргизия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров Москвы, напомнил глава государства: из России идёт 35% прямых инвестиций в экономику этой страны.

«В гуманитарной сфере всё развивается у нас поступательно. Мы благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка, школы мы с вами открывали не так давно», — отметил Владимир Путин.

В декабре российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия намерена выполнить в Киргизии большой проект по строительству школ с обучением на русском языке.

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