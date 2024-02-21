Путин на встрече с Жапаровым высоко оценил развитие отношений России и Киргизии

Отношения России и Киргизии основаны на фундаментальном договоре и развиваются успешно по всем направлениям, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Киргизия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров Москвы, напомнил глава государства: из России идёт 35% прямых инвестиций в экономику этой страны.

«В гуманитарной сфере всё развивается у нас поступательно. Мы благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка, школы мы с вами открывали не так давно», — отметил Владимир Путин.

В декабре российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия намерена выполнить в Киргизии большой проект по строительству школ с обучением на русском языке.