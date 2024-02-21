Власти Буркина-Фасо приостановили экспорт золота, добываемого старателями
- РИА Новости
Власти пояснили, что такое решение обусловлено необходимостью обеспечить в секторе необходимые санитарные условия.
«Оно также отражает желание правительства лучше организовать сбыт золота и других драгоценных ископаемых», — цитирует распоряжение ТАСС. Агентство напоминает, что Буркина-Фасо входит в пятёрку крупнейших производителей золота в Африке.
Буркина-Фасо в 2025 году покинет Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вместе с Мали и Нигером.