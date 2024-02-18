Председатель: Буркина-Фасо, Мали и Нигер выйдут из ЭКОВАС 29 января 2025 года

Окончательной датой выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) является 29 января 2025 года.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ЭКОВАС Омар Туре.

«29 января 2025 года является датой вступления в силу выхода из ЭКОВАС, если в трёх странах не отзовут свои уведомления в течение этого периода», — сказал он.

Он добавил, что ЭКОВАС готов к диалогу с этими странами.

28 января Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС.

По словам директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрея Маслова, ЭКОВАС так и не смогло стать самостоятельной организацией.