Эксперт Маслов прокомментировал выход Буркина-Фасо, Нигера и Мали из ЭКОВАС

Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо заявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Специалист отметил, что на все три страны были наложены санкции ЭКОВАС.

«Конфликты между ними и региональным объединением привели к логичной развязке. Вряд ли они что-то потеряют от выхода из объединения», — считает Маслов.

Он уверен, что выход упомянутых стран из ЭКОВАС даст им большую свободу в принятии решений.

«Прежде всего это важнейший шаг в сторону обособления финансовых систем. Пока все три страны остаются в валютном союзе с Сенегалом, Кот-д'Ивуаром и другими странами так называемой французской Западной Африки, следующим шагом может быть переход на собственную валюту или на общую валюту для всех трёх стран. Тем более что, как золотодобывающие страны, Буркина-Фасо и Мали теоретически могут сформировать свои собственные резервы в твёрдом золоте», — добавил собеседник RT.

По словам специалиста, ЭКОВАС так и не смогло реализовать свой потенциал и стать самостоятельной региональной организацией.

«Стремление заработать на донорских программах, сотрудничестве с ЕС и другими западными институтами не позволило организации вести политику в интересах стран-участниц. Фактически организация превратилась в бюрократизированный механизм консервации постколониальных правил игры и в значительной степени себя изжила. На её месте может со временем возникнуть новое объединение», — заключил Маслов.

Ранее стало известно, что Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС.