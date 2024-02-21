ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

Европейский союз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций.

Об этом говорится в сообщении, размещённом в социальной сети X на странице бельгийского председательства в Совете ЕС.

«Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций... Теперь пакет пройдёт письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утверждён к 24 февраля», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.