RT в Telegram
Подпишись

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

Короткая ссылка
Европейский союз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций.
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, размещённом в социальной сети X на странице бельгийского председательства в Совете ЕС.

«Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций... Теперь пакет пройдёт письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утверждён к 24 февраля», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить